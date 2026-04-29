Los cambios notorios del Alpine de Franco Colapinto para el GP de Miami

La Fórmula 1 regresa en el Gran Premio de Miami y el Alpine de Franco Colapinto lo hará con una novedad. La escudería francesa incorporará el característico toque amarillo al A526 en la cubierta del motor y el alerón trasero.

La cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita le dieron al equipo un mes completo para trabajar.

Alpine no solo aprovechó el tiempo para solucionar detalles técnicos sino también para incorporar estas novedades estéticas.

Steve Nielsen, director general de la escudería, fue claro sobre lo que hicieron durante las semanas libres: "Hemos dedicado tiempo a revisar los puntos fuertes y débiles de nuestro paquete y hemos trabajado sin descanso para acelerar algunos aspectos de cara a Miami."

El directivo también valoró el arranque de temporada del equipo y marcó el objetivo para el regreso: "Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, sumando puntos en cada prueba, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento. Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en las mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes."