Se viene el Gran Premio de Miami y la Fórmula 1 analizó qué deben mejorar Franco Colapinto y Alpine

Este fin de semana se reanuda la actividad de la Fórmula 1 luego del parate obligado durante todo abril debido a la guerra que se desató en Medio Oriente y que obligó a la cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita. Y ante esto, la categoría publicó un artículo en el que analiza qué deben mejorar Franco Colapinto y Alpine para optimizar el rendimiento del auto desde el Gran Premio de Miami.

El informe, escrito por el comentarista de F1 TV Alex Jacques, señala que el equipo francés debe empezar a sumar puntos con ambos autos de manera sostenida, aspecto que impacta directamente en el argentino, que hasta ahora suma una sola unidad, mientras que Pierre Gasly logró acumular 15 en lo que va de la temporada.

El repaso expone, también, una diferencia marcada dentro de la escudería: uno de los pilotos aporta resultados con frecuencia, pero el otro casi no logra sumar, algo que condiciona el rendimiento general del equipo en el campeonato.

En ese escenario, Colapinto dio un primer paso positivo en China, donde terminó décimo y consiguió su primer punto con Alpine, tras su paso por Williams en 2024. Ahora, el objetivo será sostener ese nivel y acompañar con mayor continuidad.

Vale recordar que el Gran Premio de Miami contará con una Carrera Sprint, una posibilidad más que se abre a la hora de sumr puntos además de la carrera principal del domingo. Alpine buscará mostrar avances concretos sin demasiado margen, en un circuito que ya se consolidó como una de las citas más destacadas del calendario.



