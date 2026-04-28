El encuentro más esperado: Franco Colapinto cumplió su sueño y conoció a Lionel Messi

Sueño cumplido para Franco Colapinto. Finalmente este martes se dio a conocer una foto del encuentro entre el piloto argentino de Alpine con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en el centro de entrenamiento del Inter Miami, que emocionó a todos los fanáticos, en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.

Luego de su histórica exhibición por las calles de Buenos Aires el pasado fin de semana, Franco Colapinto aterrizó en Estados Unidos con un objetivo claro más allá de la pista: conocer a Lionel Messi. El piloto pilarense se hizo presente en el complejo de entrenamiento de Inter Miami y compartió un momento distendido con el "10" y con De Paul, quienes lo recibieron con la calidez que caracteriza al grupo de la Selección Argentina.

El encuentro fue reflejado por las redes sociales de YPF, sponsor que une a los tres protagonistas, con un mensaje que resume el sentimiento de los hinchas: "La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores". En la imagen, se puede ver a un Colapinto visiblemente emocionado cumpliendo el anhelo que había manifestado públicamente en reiteradas ocasiones: conocer a su ídolo.

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El camino de Colapinto hacia este encuentro tuvo una escala previa inolvidable en Argentina. El domingo pasado, miles de personas colmaron la Avenida del Libertador para ver al piloto a bordo de un monoplaza histórico en el Road Show de Buenos Aires.

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Tras el histórico evento, el joven de 22 años voló directamente a Miami para concentrarse en la actividad de la Fórmula 1, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de recargar energías con el mejor del mundo. Con la bendición de los campeones del mundo, Colapinto encara una de las semanas más importantes de su carrera con la motivación por las nubes.











