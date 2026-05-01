Franco Colapinto sale a pista en el GP de Miami de Fórmula 1: cronograma, horarios y TV en vivo

Se terminó la espera. Franco Colapinto comienza este viernes su actividad con el Alpine en el Gran Premio de Miami, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato de Fórmula 1, luego del histórico Road Show que dio el fin de semana pasado en la Ciudad de Buenos Aires y que contó con la presencia de más de 500 mil personas.

El piloto argentino tendrá un día movido, en el que llevará adelante la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 13 (hora de Argentina), mientras que la clasificación para la Carrera Sprint se iniciará a las 17.30. Esta actividad, como la de todo el fin de semana, se podrá seguir por TV a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

Por otra parte, el sábado a las 13 se disputará la Carrera Sprint, que entrega puntos a aquellos pilotos que terminen entre los ocho mejores. Solo cuatro horas después, a las 17, comenzará la clasificación, que determinará el orden de largada para la carrera principal.

La actividad en el GP de Miami concluirá el domingo con la carrera que iniciará a las 17. Allí Colapinto buscará sumar puntos nuevamente en este campeonato para así repetir lo hecho en el GP de China, donde tuvo una de las mejores actuaciones desde que está en la Fórmula 1 y finalizó décimo.

Cronograma y horarios del GP de Miami de Fórmula 1:

Viernes 1/5:

Práctica libre 1 a las 13

Clasificación sprint a las 17.30

Sábado 2/5:

Sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo 3/5: