Las revelaciones de Franco Colapinto sobre su encuentro con Lionel Messi: "Es una persona..."

En la jornada de prensa previa al Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, Franco Colapinto contó detalles del día en que pudo conocer personalmente a Lionel Messi.

El encuentro con la Pulga y Rodrigo De Paul se dio en un contexto íntimo, lejos de las cámaras y en un ambiente distendido.

"Fue algo espectacular, un momento único. Era algo que había soñado desde hace mucho y nunca se había dado. Se dio acá, en su club y de la forma que quería: sin cámaras, sin marketing, charlando tranquilos entre nosotros", relató el piloto.

Y añadió: "Poder agradecerle por todo lo que hizo fue muy especial. Es una persona que todos queremos conocer".

Ahora, el foco de Colapinto está puesto en la actividad oficial. El piloto de Alpine se prepara para afrontar la cuarta fecha del calendario de la F1 2026, que se disputará en Miami este fin de semana (con formato Sprint incluído).