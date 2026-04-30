Franco Colapinto apuntó contra Oliver Bearman tras el accidente en el GP de Japón: "Nunca me respondió"

Continúa la polémica por el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, en el que Franco Colapinto tuvo un accidente con Oliver Bearman, y como consecuencia de esto el piloto de Haas tuvo que abandonar la carrera.

Tiempo después de esta situación, el piloto de Alpine habló con Motorsports en la previa del Gran Premio de Miami y allí explicó que no volvió a hablar con Bearman tras el choque, debido a que este no le contestó los mensajes.

"Creo que lo más importante es que él está bien. No voy a comentar demasiado al respecto. Solo voy a decir que después de la carrera le envié un mensaje de inmediato. Nunca respondió, así que él no habló conmigo. Yo sí hablé con él", inició el argentino.

"Lo que más me deja tranquilo es que está bien y que no pasó nada grave. Por supuesto, es un daño importante para su equipo, pero es parte de las carreras. Creo que hoy en día tenemos que entender mucho mejor cómo podemos hacer que las carreras sean más seguras y no asumir este tipo de riesgos", agregó.

Y cerró: "Creo que ambos tenemos responsabilidad en esto. Voy a decir que en ningún momento me moví de manera agresiva en esa situación o en esa curva como para provocar el incidente o hacer que él se despistara. Me alegra que esté bien. Por supuesto, no estoy contento con sus comentarios, pero ojalá podamos resolverlo pronto".