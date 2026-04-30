¿Extraña a Estudiantes?: el flojo presente de Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro

Hace solo unos meses, Eduardo Domínguez se fue de Estudiantes de La Plata y recaló en la dirección técnica de Atlético Mineiro. Sin embargo, el Barba está atravesando uno de los peores momentos de su ciclo.

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Ayer, O Galo perdió frente a Cienciano y quedó último en el Grupo B de la Copa Sudamericana 2026, mientras que en el Brasileirão está solamente al borde de la zona de descenso.

Desde la llegada del DT argentino al conjunto de Minas Gerais, pasaron 15 partidos, de los cuales ganó siete y perdió ocho.

Sin embargo, y pese a los rumores de su salida, el exestratega de Colón e Independiente, entre otros, fue categórico.

"No voy a desgastarme ni un segundo en las mentiras que empiezan a circular. Estaba tranquilo en un lugar donde todos me querían, donde fui campeón varias veces. Vine acá por lo que me movilizaba, sabiendo lo positivo y lo negativo. Sigo convencido de eso", sentenció.

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Además, respecto a los recientes malos resultados, expresó: "Cuando tomo una decisión, lo más importante es estar convencido. Cuando las cosas no salen como uno espera, hay que entender que estas situaciones pueden pasar. No tengo nada que reprocharme".

En ese contexto, el próximo partido de Atlético Mineiro será el próximo sábado, nada más y nada menos que frente a Cruzeiro, su clásico rival.