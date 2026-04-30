El presidente de la FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026: dónde disputará sus partidos

Se terminó la incertidumbre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino confirmó este jueves que la Selección de Irán jugará el Mundial 2026 y que disputará sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, tal como estaba previsto en el cronograma original. El anuncio se hizo en medio del conflicto bélico que involucra a los dos países.

"Irán va a participar del Mundial 2026. Va a jugar en Estados Unidos. Tenemos que unir a la gente. Es nuestra responsabilidad: el fútbol y la FIFA unen al mundo", dijo Infantino en su discurso de apertura del 76° Congreso de entidad que se desarrolla en Vancouver, Canadá.

Polémica por entradas de la final del Mundial 2026: tickets se ofrecen hasta en USD 2,3 millones

Y destacó: "Tenemos que ser positivos, sonreír y estar felices. Hay demasiados problemas en el mundo y demasiada gente que trata de dividir. Si nadie trata de unir, ¿Qué va a pasar con el mundo? Tenemos que hacerlo, tenemos la oportunidad, tenemos el poder y la magia para unir. Juntos somos invencibles".

A principios de marzo, la federación de Fútbol de Irán había hecho públicas las negociaciones que había entablado con la FIFA para intentar traslada sus partidos a México, otra de las sedes de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se había mostrado dispuesta a recibir los partidos de Irán si la FIFA así lo decidía.

Bombazo: Infantino confirmó que la final del Mundial 2026 tendrá un show de mediotiempo

Irán, que ocupa el puesto 20 del ranking mundial, se clasificó para su cuarta Copa del Mundo consecutiva y tiene previsto disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. El calendario será el siguiente: