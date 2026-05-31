Una de las nuevas reglas que se aplicará en el Mundial terminó siendo determinante en el triunfo de Japón ante Islandia

A pocos días de que arranque el Mundial 2026 el Estadio Nacional de Tokio presenció un momento inédito que puede replicarse en el próximo campeonato de Estados Unidos, México y Canadá. En un amistoso entre Japón e Islandia se aplicó la nueva "regla de los 10 segundos", una de las nuevas normativas de la FIFA destinadas a agilizar el juego y combatir las demoras. ¿El resultado? Un jugador amonestado, un equipo diezmado en el peor momento y un gol que definió el partido.

El incidente ocurrió en el minuto 86 del partido, cuando el marcador se encontraba empatado 0-0. El DT del conjunto europeo ordenó dos cambios para intentar buscar el triunfo. Tras concretarse la primera variante sin inconvenientes, el mediocampista Kristian Hlynsson fue llamado a abandonar el campo de juego para permitir el ingreso de su compañero, Thorvaldsson.

Al ser anunciado su cambio, Hlynsson se dirigió hacia la línea de banda caminando de manera pausada, excediendo el tiempo estipulado por el reglamento. Ante esta situación, el árbitro principal detuvo las acciones, sancionó al volante islandés con una tarjeta amarilla y no dejó ingresar a su reemplazante.

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De acuerdo con las nuevas directrices de la FIFA para el Mundial, un futbolista dispone de un tiempo máximo de 10 segundos para salir del terreno de juego una vez que se autoriza su sustitución. En caso de incumplir este lapso, el infractor recibe una amonestación y el jugador reemplazante debe permanecer al borde del campo durante un minuto completo, obligando a su equipo a competir temporalmente con diez jugadores.

La aplicación de la penalización dejó a la selección de Islandia en inferioridad numérica durante un minuto. El seleccionado de Japón aprovechó de inmediato el desajuste táctico de su rival y, mediante una acción ofensiva colectiva, Koki Ogawa anotó el 1-0 definitivo a favor del conjunto asiático.

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Ojo a esto que pasó hoy en Japón-Islandia.



Hlynsson se demoró más de 10 segundos en salir de la cancha y el árbitro aplicó la NUEVA REGLA: Islandia jugó UN MINUTO con uno menos.



Y justo ahí fue el gol de Japón.



En el Mundial dará que hablar. %u26A0%uFE0F%uD83C%uDFC6 pic.twitter.com/U90nnF3mxU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2026

A pesar de los reclamos del cuerpo técnico europeo, la terna arbitral ratificó la decisión con base en el nuevo protocolo de la FIFA. Este episodio establece un antecedente directo para las 48 selecciones participantes del Mundial 2026, evidenciando que el control de los tiempos de sustitución será evaluado con máxima rigurosidad durante el torneo.