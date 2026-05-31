Lamine Yamal fue picante en la previa del Mundial 2026: "Somos la selección que..."

España es el líder en el ránking FIFA, la vigente campeona de Europa y tiene un plantel de enorme jerarquía. Debido a esto, Lamine Yamal dejó en claro que nadie juega "mejor que nosotros" en la previa del Mundial 2026.

"Ser favorito no te da nada porque el favorito no tiene ni más goles ni ventaja en un partido. Es ir paso a paso. Hay selecciones muy grandes: está la actual campeona que es Argentina, Francia, que tiene un equipazo, Portugal, Inglaterra", arrancó diciendo el jugador de Barcelona.

Y agregó: "Todos al final en el Mundial dan el cien por cien. Es dar todo por el país y jugar como sabemos. Creo que somos la Selección que mejor jugamos al fútbol".

"Sí que es verdad que el Mundial no va de jugar mejor, va de ganar. Pero creo que somos un muy buen equipo y nos está dando buenos resultados el saber jugar", sostuvo en declaraciones al sitio de la FIFA.

"¿Un momento con el que sueñe? Que el árbitro en la final pite, hemos ganado no sé cuánto, pero pite el final y seamos campeones. Volvamos a España y lo celebremos con nuestra gente", cerró Yamal.