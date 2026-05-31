Cuándo juega Juan Manuel Cerúndolo por los octavos de final de Roland Garros 2026: hora y cómo ver el cruce con Berretini por TV

Juan Manuel Cerúndolo, el último tenista argentino dentro del cuadro de Roland Garros 2026, jugará este lunes ante el italiano Matteo Berrettini por los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El encuentro se jugará en el tercer turno del estadio Suzanne Lenglen, no antes de las 9, hora de nuestro país, con televisación de ESPN y Disney Plus.

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Vale mencionar que el ganador del duelo entre el representante argentino y el ex top ten se asegurará un premio de 470.000 euros, además de 430 puntos en el ranking mundial.

Es atinado recordar que el menor de los hermanos Cerúndolo le ganó un partido increíble al español Martín Landaluce, luego de 5 horas y 58 minutos de juego para alcanzar los octavos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. Instancia en la que se cruzará con Berrettini quien tuvo que batallar durante 5 horas y 13 minutos para llevarse la victoria ante Francisco Comesaña tras levantar dos match points.

Juanma trepará al puesto 44 del escalafón internacional, pese a lo que suceda ante el italiano, deberá validar su buen certamen ante el resurgimiento de un deportista, que llegó a ocupar el sexto lugar de la nómina en 2022 y supo ser finalista de Wimbledon en 2021.

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LOS CRUCES RESTANTES DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE ROLAND GARROS 2026

Luego de la victorias de Alexander Zverev, el máximo favorito ante las bajas de Sinner, Alcaraz y Djokovic, y el batacazo de Jakub Mensik (26°) ante Rublev (11°), el brasileño Joao Fonseca (28°) se mide con Casper Ruud (5). .| En tanto, para el día lunes restan los cruces entre Flavio Cobolli (10°) vs. Zachary Svajda; Felix Auger Aliassime (4°) vs. Alejandro Tabilo y Frances Tiafoe (19°) vs. Matteo Arnaldi.