Los hinchas del PSG se pasaron de rosca en los festejos tras ganar la Champions League: un muerto, ciento de detenidos y decenas de heridos

Los festejos por la consagración del PSG en la Champions League terminaron marcados por graves incidentes en distintos puntos de París. Las autoridades francesas confirmaron hoy la muerte de un joven de 24 años y reportaron cientos de detenidos durante las celebraciones.

Según informó la Fiscalía de París, la víctima manejaba una moto y murió el sábado por la noche tras chocar contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

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El Ministerio del Interior informó que hubo 780 detenidos, de los cuales 457 quedaron bajo custodia policial. La cifra representa un aumento del 32% respecto de los arrestos registrados hace un año en celebraciones similares.

Las autoridades también reportaron 57 policías heridos y 219 personas lesionadas durante los festejos, ocho de ellas de gravedad.

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%uD83D%uDC49%uD83C%uDFFB La celebración por el segundo título consecutivo del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, obtenido en Budapest tras vencer al Arsenal en penales, derivó en una noche de graves disturbios en diversas... pic.twitter.com/0cl9N6CJtP — KontenidosPY (@KontenidosPY) May 31, 2026

#Internacionales | %uD83C%uDDEB%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA8 Un muerto y 780 detenidos se registraron en #Francia tras las celebraciones por la victoria del PSG en la UEFA Champions League. Hubo disturbios, robos y saqueos en 15 ciudades, con un aumento del 32 % en las detenciones respecto al año pasado.



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Entre los episodios más graves se encuentra el atropello de varias personas por parte de un automóvil en una terraza del distrito X de París. El hecho dejó dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

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Unas chicas tomaron la ruta equivocada y se cruzaron con la "fiesta" de africanos celebrando la Champions del PSG.



Las sacaron a la fuerza rompiendo los cristales del auto y lo destrozaron completamente.



Esto es el "enriquecimiento cultural" que... pic.twitter.com/pAnPyW20MC — Guerra En El Vacio (@GuerraEnElVacio) May 31, 2026