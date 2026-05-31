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GRAVES INCIDENTES

Los hinchas del PSG se pasaron de rosca en los festejos tras ganar la Champions League: un muerto, ciento de detenidos y decenas de heridos

Los festejos por la consagración del equipo francés en la Champions League terminaron con graves incidentes en la capital de Francia.

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Los festejos por la consagración del PSG en la Champions League terminaron marcados por graves incidentes en distintos puntos de París. Las autoridades francesas confirmaron hoy la muerte de un joven de 24 años y reportaron cientos de detenidos durante las celebraciones.

Según informó la Fiscalía de París, la víctima manejaba una moto y murió el sábado por la noche tras chocar contra bloques de hormigón en una salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot.

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El Ministerio del Interior informó que hubo 780 detenidos, de los cuales 457 quedaron bajo custodia policial. La cifra representa un aumento del 32% respecto de los arrestos registrados hace un año en celebraciones similares.

Las autoridades también reportaron 57 policías heridos y 219 personas lesionadas durante los festejos, ocho de ellas de gravedad.

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Entre los episodios más graves se encuentra el atropello de varias personas por parte de un automóvil en una terraza del distrito X de París. El hecho dejó dos heridos, uno de ellos en estado crítico.

 

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