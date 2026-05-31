PSG dominó el equipo ideal de la Champions: Kvaratskhelia fue el MVP

El PSG se consagró bicampeón de la Champions League luego de ganarle a Arsenal por penales en Budapest. Gracias al triunfo, el conjunto dirigido por Luis Enrique terminó teniendo mayoría de integrantes del equipo ideal del torneo de equipo más importantes de la UEFA.

%uD83D%uDC55%uD83D%uDE4C UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) eligió las condecoraciones para la Champions y se decidió por Khvicha Kvaratskhelia como el MVP, el jugador más valioso.

El delantero oriundo de Georgia, metió 10 goles y dio 7 asistencias en 16 partidos jugados.

El equipo ideal de la Champions League