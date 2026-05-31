TODO CLARO
PSG dominó el equipo ideal de la Champions: Kvaratskhelia fue el MVP
País Saint Germain fue bicampeón de la UEFA Champions League y Khvicha Kvaratskhelia fue considerado el mejor jugador del torneo.
El PSG se consagró bicampeón de la Champions League luego de ganarle a Arsenal por penales en Budapest. Gracias al triunfo, el conjunto dirigido por Luis Enrique terminó teniendo mayoría de integrantes del equipo ideal del torneo de equipo más importantes de la UEFA.
La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) eligió las condecoraciones para la Champions y se decidió por Khvicha Kvaratskhelia como el MVP, el jugador más valioso.
El delantero oriundo de Georgia, metió 10 goles y dio 7 asistencias en 16 partidos jugados.
El equipo ideal de la Champions League
- Arquero: David Raya (Arsenal)
- Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nuno Mendes (PSG)
- Volantes: Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Michael Olise (Bayern Múnich).
- Delanteros: Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Ousmane Dembélé (PSG) y Harry Kane (Bayern Múnich).