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DUEÑO ABSOLUTO

PSG se consagró campeón de la Ligue 1 por quinta vez consecutiva

Este miércoles, PSG se impuso frente a Lens en un partido pendiente y aseguró una nueva consagración en la Ligue 1 de Francia.

EBalmaceda

Unas semanas antes de afrontar la final de la Champions League, PSG derrotó 2-0 a Lens y se consagró campeón de la Ligue 1 una fecha antes del final del certamen.

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En un duelo que estaba pendiente de la jornada 29, el elenco parisino se impuso ante su escolta gracias a los goles de Khvicha Kvaratskhelia e Ibrahim Mbaye y aseguró el título.

De esta manera, los dirigidos por Luis Enrique se quedaron con el quinto título consecutivo en el torneo galo. Por su parte, Lens buscará el premio consuelo en la Copa de Francia.

Además, el conjunto capitalino reafirmó una vez más su dominio doméstico. De hecho, la última liga que perdió fue en 2021 a manos de Lille y, en los últimos 14 años, alzó el trofeo en 12 ocasiones.

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Ahora, la prioridad de PSG será la búsqueda del bicampeonato en Europa. Para eso, el próximo sábado 30 de mayo deberá superar al Arsenal en Budapest.

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