Arsenal y PSG jugarán la gran final de la Champions League: los detalles

Después de superar sus encuentros de semifinales, Arsenal y PSG se convirtieron en los finalistas de la Champions League.

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El encuentro en el que los Gunners y el elenco francés buscarán la Orejona tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo en Budapest, más precisamente en el Puskás Aréna frente a 67.000 personas.

Como dato a tener en cuenta, esta temporada el partido decisivo se disputará tres horas antes en comparación con otros años, con lo cual, en nuestro país arrancará a las 13:00.

The 2026 Champions League final: Paris Saint-Germain vs Arsenal %uD83C%uDFC6#UCLfinal pic.twitter.com/p8DE7qhWet — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026

Además, cabe recordar que, si hay igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15' cada uno y, de no quebrarse la paridad, habrá penales.

Luego de una serie pareja, el equipo londinense venció 2-1 en el resultado global al Atlético de Madrid, mientras que los dirigidos por Luis Enrique se impusieron ante Bayern Múnich por 6-5 en el marcador total.

Tras 20 años desde que cayó con Barcelona en París, Arsenal jugará la segunda definición de su historia en la máxima competencia.

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Por su parte, PSG intentará volver a coronarse al igual que el año pasado, cuando goleó 5-0 a Inter y alzó el título más grande del Viejo Continente por primera vez.