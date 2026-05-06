La Ciudad va por la Fórmula 1 y confirma el regreso del MotoGP como primer paso

La Ciudad de Buenos Aires acelera con un objetivo ambicioso: traer la Fórmula 1 al país y volver a posicionarse en el calendario internacional del automovilismo. El plan incluye la puesta en valor del autódromo y negociaciones para atraer competencias de primer nivel.

En ese marco, el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, confirmó en diálogo con Delta 90.3 que el autódromo estará terminado en enero de 2027 y será sede del MotoGP, lo que marcará el regreso de un evento internacional de gran escala. "Se está trabajando para traer la Fórmula 1 al autódromo", agregó, aunque aclaró: "Fórmula 1, aún no sabemos".

La llegada del MotoGP aparece como el primer paso concreto dentro de una estrategia más amplia para recuperar protagonismo en el deporte motor. A partir de ese evento, la Ciudad buscará demostrar capacidad organizativa y atraer nuevas competencias de alcance global.

"En lo que competimos con otras ciudades, la gran mayoría tiene que ver con entretenimiento y exposiciones", explicó Sánchez Zinny, al referirse al posicionamiento internacional de Buenos Aires. En esa línea, destacó el impacto de este tipo de iniciativas: "Que hayan venido 600 mil personas era algo que no esperábamos".

Con el MotoGP confirmado y la Fórmula 1 en carpeta, Buenos Aires apunta a consolidarse nuevamente como una plaza atractiva para los grandes eventos del automovilismo mundial.

Una exhibición que reforzó el regreso de la Fórmula 1

Días atrás, una multitud acompañó a Franco Colapinto en una exhibición que transformó las calles porteñas en un circuito callejero y volvió a acercar la Fórmula 1 a los fanáticos argentinos tras 14 años. Con miles de personas y un fuerte clima de evento, el piloto giró en un trazado de tres kilómetros alrededor del Monumento a los Españoles y también manejó una réplica del histórico Mercedes-Benz W196 de Juan Manuel Fangio.

El evento, con shows en vivo y una puesta imponente, funcionó como termómetro del interés del público y reforzó la apuesta de la Ciudad por volver a instalarse en el mapa del automovilismo internacional.