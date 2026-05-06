Coudet pondría como titular en River ante Carabobo a uno de los jugadores más odiados por los hinchas

Está claro que River empieza una etapa crítica del Torneo Apertura 2026 en los playoffs, donde tandrá como rival al duro San Lorenzo. Por eso, para el partido de este jueves ante Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana 2026, Eduardo Coudet planea poner un equipo alternativo y darle otra oportunidad a un jugador que los hinchas ya no aguantan más.

El jugador en cuestión es Kevin Castaño, una compra multimillonaria que decepcionó cada vez que le tocó jugar, tanto con Marcelo Gallardo como con el "Chacho" al mando del equipo. Encima, se hizo notar por posteos en sus redes sociales justo después de las derrotas ante Boca en el Superclásico y contra Atlético Tucumán el domingo pasado.

Sobre el equipo, hay varias ausencias importantes confirmadas. Sebastián Driussi y Fausto Vera, ya recuperados desde lo físico, no viajarían con la delegación con la idea de ser preservados y reaparecer recién el domingo. A ellos se sumarían Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, quienes tampoco serán parte del viaje por precaución y para administrar cargas.

Por lo tato, si bien resta la confirmación de Coudet, River formaría ante Carabobo con Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva o Kevin Castaño, Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas y Maximiliano Salas.