Sonríe River: uno de sus rivales en la Copa Sudamericana está en crisis y se quedó sin DT

Tras derrotar a Bragantino, River se acomodó en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, que ahora lo tiene como el único líder.

Darío Herrera fue premiado, pese al desclabro que podría haber armado en su último encuentro, y dirigirá uno de los clásicos de los playoffs del Apertura 2026: las designaciones

En ese sentido, el Millonario recibió una buena noticia durante las últimas horas porque uno de sus rivales está en crisis.

Se trata de Blooming, con quien empató en la jornada inicial y que se acaba de quedar sin entrenador por la salida de Mauricio Soria.

Las razones respecto al alejamiento del DT de 59 años son variadas y van desde los malos resultados y su casi segura eliminación de la competencia al tener solamente una unidad, hasta conflictos con las autoridades de la institución y el plantel.

Todo terminó de estallar a raíz de que la dirigencia se negó a pagar un vuelo charter para viajar a Venezuela y enfrentar a Carabobo, tal como lo había solicitado el estratega. Para colmo de males, el elenco boliviano se volvió con una derrota.

Además, varios rumores sobre una ida para asumir como el flamante director técnico de Bolívar socavaron su vínculo con los futbolistas.

Tras asumir en diciembre de 2024, Soria dirigió a Blooming en 60 partidos, de los cuales cosechó 27 victorias, 12 empates y 21 derrotas.

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Actualmente, complicado en el certamen continental y en el sexto lugar en la liga local, deberá rápidamente cambiar el chip y salir a buscar un reemplazante. Cabe recordar que volverá a enfrentar a los dirigidos por Eduardo Coudet en la sexta fecha.