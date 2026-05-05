La fuerte frase de Kompany en la previa del Bayern Múnich y PSG por un lugar en la final de la Champions League

Bayern Múnich y PSG definen este miércoles desde las 16 en el Allianz Arena al segundo finalista de la UEFA Champions League. El conjunto parisino llega con ventaja tras el 5 a 4 en la ida, en una serie que promete otro duelo de alto voltaje por el perfil ofensivo de ambos equipos.

El entrenador Vincent Kompany anticipó un partido similar y dejó una frase fuerte en la previa del duelo que el Bayern tiene que dar vuelta: "Es raro que alguno de los dos cambie lo que lo trajo hasta acá", en referencia al estilo ofensivo de ambos. Además, remarcó el respeto por su rival pero mantuvo la confianza: "Creemos que mañana podemos ganarles".

En esa misma línea, el técnico belga también hizo hincapié en la preparación de su equipo ante cualquier escenario posible y reveló que tienen trabajado el desenlace desde el punto penal: "Ya tenemos lista y orden de lanzadores, no será algo improvisado si llegamos a esa situación", aseguró, dejando en claro el nivel de planificación para un duelo que puede definirse por detalles.

Los alemanes necesitan ganar por al menos dos goles para avanzar a la final, mientras que el PSG se clasificará incluso con un empate. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Arsenal y Atlético de Madrid.