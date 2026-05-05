Sufre Boca: el técnico de la Roma exige la renovación de Dybala

Juan Román Riquelme sueña con ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors, pero ese ahelo del presidente xeneize podría verse truncado luego que Gian Piero Gasperini diera un paso al frente y le pidieron a los dirigentes tener como prioridad tener la extensión del vínculo de La Joya.

El equipo italiano, que viene de ganarle cómodamente a la Fiorentina y quedó a un punto de la Juventus de Turín, lucha por una posición que le garantice la participación en la próxima Champions League.

Gasperini pretende que se reinicien las charlas con Dybala, a quien en principio le iban a exigir un contrato con objetivos en función de sus lesiones.

El DT no se conforma como lo hace la gente y quiere mejores resultados. "Lamento que la gente piense que este es un equipo de sexto lugar. Quizás con un poco más de apoyo y refuerzos, este equipo habría alcanzado mayores logros", señaló.

En el Xeneize ya miran de reojo el día a día de lo que puede pasar con el esposo de Oriana Sabatini, que en más de una vez coqueteó con ponerse la azul y oro, más teniendo en cuenta que su amigo Leandro Paredes es la estrella del plantel que dirige Claudio Úbeda.

Gasparini exigió varias renovaciones en la Roma

No es Paulo Dybala el único jugador por el que Gian Piero Gasperini exigió tener la próxima temporada, ya que en esa lista figuran Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy.



La realidad es que Dybala mantuvo en silencio hasta el momento y que tanto desde el lado de la Roma o de Boca Juniors están esperando un gesto del cordobés para mover fichas.