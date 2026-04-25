Atento Boca: Gasperini, DT de Roma, se refirió al futuro de Dybala a partir de junio

El mundo Boca está expectante porque la llegada de Paulo Dybala a partir de junio parece cada vez más cerca de concretarse. Y quien habló sobre esta posibilidad fue Gian Piero Gasperini, entrenador de Roma, quien además de confirmar la vuelta del delantero para el partido de este sábado, se refirió a su posible salida del club de la capital italiana.

"Paulo volvió esta semana después de noventa días, así que lo descartaría desde el inicio. Nunca es fácil para nadie volver así, después de tanto tiempo. Esperemos que se de en este partido. Ahora es cuestión de reacostumbrarse y recuperar confianza en su juego", comentó sobre la vuelta de "La Joya" al equipo.

No obstante, se refirió al futuro inmediato de Dybala, el cual lo vincula cada vez más a Boca, donde lo esperan con los brazos abiertos para jugar la etapa decisiva de la Copa Libertadores, en la cual el conjunto de Claudio Úbeda arrancó con dos victorias en dos partidos.

"No es que en los próximos partidos vaya a resolverse su futuro, sino el futuro de Roma. Contar con él nos aporta mucho. Él y Malen solo jugaron un partido juntos y todos estarían encantados de verlos de nuevo. Es difícil hablar del futuro ahora mismo. Cinco partidos son muchos y quiero centrarme en ellos", concluyó Gasperini.