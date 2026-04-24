¿Renueva con Boca?: Los dos clubes de Europa que quieren a Exequiel Zeballos

Pasan las semanas y todavía no hay novedades sobre la renovación de Exequiel Zeballos con Boca, que está próximo a terminar su contrato el 31 de diciembre y aún no llegó a un acuerdo.

En ese contexto, podría darse su salida en el mercado de pases de mitad de año, antes de que se vaya sin dejarle dinero al Xeneize. Y ahora, llegaría una oferta desde Turquía para comprarlo.

Con este panorama, el Changuito podría negociar como agente libre a partir del 1 de julio e incluso firmar un precontrato que comience en 2027. Sin embargo, las intenciones del futbolista y del club son extender el vínculo, pero hay rispidez en las condiciones. Al mismo tiempo, el extremo de 24 años despertó el interés de varios equipos de Europa.

Lo cierto es que en las últimas horas se reveló que Trabzonspor ofertaría entre 10 y 12 millones de euros para ficharlo en la próxima ventana de transferencias. En Boca sostienen por un monto similar podría hacerse. Sin embargo, todavía no llegó una oferta formal.

Además de esta reciente novedad, hay más equipos que lo tienen en su órbita. Esto se debe a que Napoli quiere al jugador y el Xeneize pretende esperar al conjunto italiano, antes de acordar una cifra con los turcos.