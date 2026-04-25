La insólita declaración de Mauro Zárate: quiere volver a jugar al fútbol para ponerse la de Boca

El paso de Mauro Zárate por el fútbol argentino sigue generando chispas. A meses de haber anunciado su retiro oficial, el exdelantero volvió a encender la polémica al referirse a su relación con Boca Juniors y el sentimiento de traición que aún perdura en los hinchas de Vélez Sarsfield.

En una entrevista reciente con Flashscore, Zárate no dejó lugar a dudas sobre su sentido de pertenencia. Al ser consultado sobre cuál es la mejor hinchada del país, el atacante fue directo: "La de Boca". Pero lo que más sacudió las redes fue su confesión sobre un posible regreso a las canchas.

¿Vuelve al fútbol? El condicionante de Juan Román Riquelme

A pesar de haber colgado los botines el 10 de enero de 2025, Mauro dejó una puerta entreabierta, aunque con un solo dueño de la llave. Ante la pregunta de si volvería a la actividad profesional si lo llama Juan Román Riquelme para jugar la Copa Libertadores, su respuesta fue lapidaria: "Hay cosas que se responden solas. Sin duda volvería".

Lo más llamativo fue su negativa rotunda ante cualquier otra oferta. "No, ya está. Sería eso porque es hermoso", afirmó, dejando claro que su vínculo emocional con el club de La Ribera se mantiene intacto, a diferencia de su relación con el club que lo vio nacer.

El fin de una era y el comienzo como DT

Zárate también aprovechó para recordar el momento exacto en el que decidió retirarse. La decisión se gestó en Italia, tras una dura lesión sufrida mientras jugaba para el Cosenza.

La lesión clave: La rotura de ligamentos cruzados fue el punto de quiebre.

El legado en Boca: Se retiró con 3 títulos en la institución (Supercopa Argentina 2018, Primera División 2019-2020 y Copa de la Liga 2020).

Su futuro: Ya se prepara para su nueva etapa como director técnico, buscando volcar su experiencia internacional en los nuevos talentos.