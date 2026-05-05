El drama de Coudet por los centrales en River: otro lesionado más

Eduardo Coudet no para de sumar malas noticias de cara el duelo de River Plate ante Carabobo por el Grupo H de la Copa Sudamericana. Y es que tras confirmarse el desgarro de Paulo Díaz, quien se perderá además los octavos de final frente a San Lorenzo de Almagro por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, ahora se enteró de la lesión de otro defensor.

Se trata de Tobías Ramírez, que sufrió una sinovitis de la rodilla derecha, por lo que entrenó diferenciado y ni siquiera será parte de la delegación y se pierde nuevamente la chance de ocupar un lugar en el banco de suplentes.

El ex Argentinos Juniors intentará seguir con su recuperación de Buenos Aires y tener la chance de volver a sumar minutos en las próximas semanas, si es que recibe el alta médico.

"Chacho" Coudet pondrá contar con los centrales a Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Ulises Giménez y Facundo González.