Las sentidas declaraciones de Tobías Ramírez tras pasar la revisación médica con River

River Plate dio un paso clave para cerrar a su primer refuerzo del ciclo de Eduardo Coudet. Se trata de Tobías Ramírez, quien superó con éxito la revisión médica y quedó a un paso de convertirse oficialmente en jugador del club.

El defensor central de 19 años se realizó los estudios correspondientes en las últimas horas y, tras obtener resultados satisfactorios, firmará en breve un contrato a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2029. La operación se concretó en 5 millones de dólares brutos por el 80% de su ficha, aunque aún resta definir si incluirá cláusula de rescisión.

"RECONTRA CONTENTO. QUE UN CLUB TAN GRANDE COMO RIVER SE INTERSE EN UNO ES MUY LINDO LA VERDAD"



%u2705 Luego de realizarse la revisión médica, Tobías Ramírez le dejó sus primeras palabras a los hinchas del Millo... ¿Les genera ilusión este defensor que llega desde Argentinos... pic.twitter.com/TXUdWba2S7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 30, 2026

Luego de la revisación, Ramírez habló con la prensa y expresó su entusiasmo por este salto en su carrera: "Estoy recontra contento, que un club tan grande como River se fije en uno es muy lindo. Me sorprendió la llegada". Además, dejó un mensaje para los hinchas: "Si me toca, voy a tratar de dejar todo por estos colores".

El zaguero, surgido de Argentinos Juniors y capitán de la Selección Argentina Sub 20 subcampeona del mundo, se sumará a los entrenamientos el próximo martes, cuando el plantel retome las prácticas de cara al partido ante Belgrano de Córdoba.

Desde su debut profesional el 28 de enero de 2024, con apenas 17 años y justamente frente a River, Ramírez acumula 43 partidos oficiales, con 3261 minutos en cancha, cinco tarjetas amarillas y sin expulsiones.

Con la revisión médica superada, en River Plate ya ultiman detalles para oficializar la llegada de una de las apuestas jóvenes del fútbol argentino.