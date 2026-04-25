Los tres jugadores de River en riesgo antes de los playoffs del Torneo Apertura 2026

River Plate afronta las últimas dos fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional con la clasificación a los playoffs ya asegurada, pero con un doble objetivo, que es finalizar lo más arriba posible en la Zona B y evitar bajas sensibles de cara a los octavos de final.

En ese contexto, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Matías Viña acumulan cuatro tarjetas amarillas y están al límite de la suspensión. Si reciben una más en la última jornada de la fase regular, no podrán disputar el primer cruce eliminatorio.

El reglamento establece que las amonestaciones se limpian al inicio de los playoffs, aunque una sanción en la última fecha impediría su presencia en octavos. Por eso, el cuerpo técnico encabezado por "El Chacho" analiza alternativas para evitar ese escenario, ya sea provocando una amonestación anticipada o administrando cargas en el cierre del calendario.

Además, el DT deberá gestionar una exigente seguidilla de partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana, con compromisos en Argentina, Brasil y Venezuela.

Con 26 puntos y ubicado en los primeros puestos de su grupo, River buscará sumar en el tramo final para definir la mayor cantidad de partidos como local y mejorar su posición en la tabla anual, sin descuidar el aspecto disciplinario que puede condicionar su camino en los playoffs.