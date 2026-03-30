Sufre Bielsa: Uruguay pierde a Joaquín Piquerez por lesión para el Mundial 2026

El empate 1a 1 entre Selección de Uruguay y Selección de Inglaterra en el mítico Wembley Stadium dejó un saldo preocupante para los dirigidos por Marcelo Bielsa, que es la grave lesión de Joaquín Piquerez, quien se perderá lo que resta de la temporada y el Mundial 2026 de la FIFA, que desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El lateral izquierdo de Palmeiras debió ser reemplazado a los 16 minutos del primer tiempo por decisión del entrenador Marcelo Bielsa, tras una acción en la que sufrió un fuerte dolor en su tobillo derecho. En su lugar ingresó José María Giménez.

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Piquerez se pierde el mundial debido a una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el amistoso ante Inglaterra — MasterBets Ecuador %uD83C%uDDEA%uD83C%uDDE8 (@masterbetsec) March 30, 2026

Tras ser retirado en camilla, los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico: rotura de ligamentos en el tobillo derecho. La institución brasileña informó que el futbolista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y luego iniciará un extenso proceso de recuperación, que estará supervisado tanto por el cuerpo médico del club como por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Exames complementares realizados no domingo (29) constataram que o lateral-esquerdo Piquerez sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito durante o amistoso entre Uruguai e Inglaterra, na sexta-feira (27), no Estádio de Wembley.



Nos próximos dias, o atleta será submetido a... pic.twitter.com/OtA7wGcx9v — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 30, 2026

El encuentro había terminado con un empate agónico para Uruguay, gracias a un penal convertido por Federico Valverde en tiempo de descuento. Sin embargo, la lesión de Piquerez opacó el resultado y encendió las alarmas de cara a los próximos compromisos internacionales.

De esta manera, Uruguay suma una baja sensible para el Mundial que se disputará en Norteamérica. Además, se amplía la lista de futbolistas que no podrán estar en la cita, entre los que se destacan Joaquín Panichelli, Juan Foyth y Valentín Carboni (Argentina); Rodrygo (Brasil); Benjamín Cremaschi (Estados Unidos); y Samu Omorodion junto a Mikel Merino (España).