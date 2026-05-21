Yamandú Orsi visita Buenos Aires para participar de un homenaje a dirigentes uruguayos asesinados en el marco del Plan Cóndor

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estará este jueves en Buenos Aires para participar de un homenaje que se realizará en la Legislatura porteña a los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados hace 50 años en Argentina, en el marco del Plan Cóndor.

Al acto que iniciará a las 17:30, Orsi irá acompañado por una comitiva que incluye a dirigentes de la oposición como el ex presidente y referente del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, el titular del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, y Santiago Gutiérrez, miembro del directorio del Partido Nacional (PN) y nieto de Gutiérrez Ruiz.

Además asistirán la vicepresidenta Carolina Cosse, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

También participarán en representación del sector privado el integrante del Consejo Ejecutivo de la Cámara de Confederaciones Empresariales (CCE) y titular de la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, mientras por los trabajadores lo hará el secretario del Interior del PIT-CNT, Martín Cardozo.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, visita Buenos Aires este jueves.

En el encuentro para recordar a Michelini y Gutiérrez Ruiz, así como a los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, se proyectará un video institucional y hablarán el legislador Leandro Santoro y el embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa. Además, se descubrirán placas conmemorativas y entregarán recordatorios a familiares de los homenajeados. La ceremonia tendrá un cierre a cargo del músico Peteco Carabajal.

Quiénes fueron Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz

En 1976, los ex legisladores Michelini, también fundador del Frente Amplio, y Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, estaban exiliados en Buenos Aires por el avance de la dictadura en Uruguay. Fueron secuestrados el 18 de mayo de ese año junto a los militantes Barredo y Whitelaw.

Sus cuerpos aparecieron acribillados dentro de un auto abandonado dos días después y la investigación judicial determinó que los asesinatos sucedieron como parte de la Operación Cóndor, la campaña coordinada entre las dictaduras del Cono Sur para perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos.