Milei sigue cayendo en el ranking de presidentes de América latina

La imagen del presidente Javier Milei continúa deteriorándose. El mandatario argentino descendió dos posiciones en el ranking mensual de CBGlobalData sobre presidentes de América Latina, pasando del puesto 14 en abril al 16 en mayo de 2026, y se afianzó entre los cuatro líderes con peor imagen de la región.

De acuerdo con el informe, Milei registró en mayo un 34,8% de imagen positiva y un 63% de negativa. En abril acumulaba 36,2% de positivos y 59,7% de negativos, y en marzo su imagen positiva llegaba al 42,3%. La caída es sostenida y acumula casi ocho puntos en dos meses.

Los mejores del ranking

Al tope de la tabla de mayo se ubicó Claudia Sheinbaum de México con 67,8% de imagen positiva, desplazando al salvadoreño Nayib Bukele -líder en abril con 70,1%- al segundo lugar con 67,5%. Los completan en el podio de los cuatro mejores el dominicano Luis Abinader (60,2%), el boliviano Rodrigo Paz (55,6%) y la costarricense Laura F. Delgado (52,7%), quien ingresó al grupo de los mejores posicionados.

En el segmento "regular", el brasileño Lula da Silva aparece con 49,5% de positivos y 47,2% de negativos, en una imagen prácticamente dividida. Lo siguen el nicaragüense Daniel Ortega (48,5%), el paraguayo Santiago Peña (46,6%), el chileno José Antonio Kast (43,4%), el hondureño Nasry Asfura (41,9%), el uruguayo Yamandú Orsi (40,3%), el colombiano Gustavo Petro (40%) y el ecuatoriano Daniel Noboa (39,4%).

Milei, entre los peores de la región

En el fondo del ranking, junto a Milei, se encuentran el guatemalteco Bernardo Arévalo (36,9% positivo), el panameño José Raúl Mulino (35,7%), la venezolana Delcy Rodríguez (24,1%) y el peruano José M. Balcázar como el peor posicionado de toda la región, con apenas 20,5% de imagen positiva.

El caso Adorni, en el trasfondo

El derrumbe de Milei en el ranking coincide con el escándalo que rodea a su jefe de gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre casi 5.000 casos midió el impacto del caso en la ciudadanía y reveló datos de alto impacto para el oficialismo.

Según ese estudio, el 31% de los propios votantes de Milei en el balotaje afirma que el escándalo "empeoró mucho" la imagen del gobierno. En términos electorales, el 30% de ese segmento considera que el caso "influirá mucho en el voto" de cara a las próximas elecciones, mientras que otro 22,7% dice que incidirá "algo".