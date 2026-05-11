Javier Milei celebró que el riesgo país perforó los 500 puntos al estilo Donald Trump: "MAGA"

El Riesgo País que mide el JP Morgan perforó los 500 puntos por primera vez en tres meses y el presidente de la Nación, Javier Milei, festejó en la red social X con la sigla "MAGA", como adaptación de la frase de su par de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump: "Make America Great Again".

El líder de La Libertad Avanza lo usa para "Make Argentina Great Again", traducido al español: "Hacer a la Argentina grande de nuevo".

También usó las siglas "TMAP" y "VLLC". La primera la suelen usar las Fuerzas del Cielo que comanda el asesor Santiago Caputo en las redes sociales para destacar logros del gobierno. Significa "Todo marcha de acuerdo al plan". Mientras que la segunda es utilizada por Milei en cada cierre de discurso: "¡Viva la libertad, carajo!".

Fue la reacción al posteo del director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Luis Caputo, ministro de Economía, Felipe Núñez.

El mensaje destinado a los usuarios masculinos fue: "Caballeros, el riesgo país se encuentra en los 498 pts en estos momentos". Le sumó el emoji de un león, en referencia a Milei.

Qué pasó con la baja del Riesgo País

El buen arranque de la semana para los bonos soberanos en dólares, aún con la mayoría de los mercados de la región con dificultades para la renta fija, se tradujo en la baja del riesgo país.

Es una medición privada que los mercados y el gobierno argentino miran con lupa, ya que indica la capacidad de pago que tiene un país para sus deudas, lo que repercute también en las tasas a las que puede tomar deuda externa.

Así, el riesgo país retrocedió este lunes 11 unidades a 499 puntos básicos, un valor al que no llegaba desde el último 2 de febrero.

Milei también reposteó a otro usuario que planteó: "El Riesgo País de Argentina -un indicador clave para la inversión y los bonos- ha caído en picada bajo Javier Milei, acercándose a su nivel más bajo en 20 años".

Era el 2005 y gobernaba el peronismo kirchnerista en ese panorama económico deseado por el Presidente, según su cita en X.