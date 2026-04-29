¿Cómo está Julián Álvarez? Qué dijo Diego Simeone sobre la lesión que sufrió La Araña y genera preocupación

La preocupación está latente. El Atlético de Madrid empató con el Arsenal por la ida de las semifinales de la Champions League y Julián Álvarez tuvo que ser reemplazado tras sufrir una lesión en uno de sus tobillos. Luego del encuentro, Diego Simeone habló de lo que le sucedió al delantero de la Selección Argentina.

"Le harán estudios para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible", afirmó el Cholo y también confirmó, por Espn, que le harán estudios en el tobillo izquierdo. Y enseguida fue consultado sobre si podrá contar con él para el encuentro de vuelta. "Soy optimista", declaró.

"LE HARÁN UNA PRUEBA PARA VER QUE TIENE. ESPEREMOS QUE SEA LO MENOS POSIBLE"



%uD83D%uDDE3%uFE0F El Cholo Simeone sobre la lesión de Julián Álvarez



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Julián Álvarez había convertido de penal el empate para el equipo Colchonero, pero no pudo continuar luego de una desafortunada acción en la que se le cayó encima un futbolista del conjunto inglés.

Julián Álvarez salió lesionado en la semifinal de la Champions League y encendió las alarmas en la Selección Argentina

Tras probar durante algunos minutos, no aguantó más y Simeone optó por reemplazarlo cuando todavía faltaban poco más de quince minutos para el final del partido. En su lugar ingresó Alex Baena.

¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



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Julián Álvarez reconoció a los deportistas lanusenses que se destacaron en los Juegos Suramericanos de la Juventud

Diego Simeone fue cauto sobre las lesiones de los argentinos y dijo que confía en tenerlos para el partido de vuelta. Justamente el otro jugador argentino que tuvo que salir con molestias fue su hijo Giuliano. "Tuvo un golpe sobre la cintura y le molestaba mucho", confirmó el Cholo.