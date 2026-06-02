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MERCADO DE PASES

El plan del Atlético de Madrid para mantener a Julián Álvarez ante el interés de Barcelona

Atlético de Madrid no quiere saber nada con perder a Julián Álvarez tras el Mundial 2026 de la FIFA, razón por la cual va a llevar adelante un plan para retenerlo.

Juan Riera
Juan Riera
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Julián Álvarez es uno de los jugadores de la Selección Argentina que podría cambiar de equipo tras disputar el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Julián es pretendido por varios equipos de primera nivel mundial, pero el Atlético de Madrid está dispuesto a usar toda su artillería para alejarlos y tiene un plan para seguir contando con una de las figuras la Scaloneta.

Cuando el Barcelona se acercó al ex River Plate,el conjunto colchonero "salió a atacar" con posteos llenos de ironía. Inclusive cuando se habla de una oferta que podría superar los 120 millones de euros.

Por ahora en el Atético no tienen ni pensado negociar y están haciendo una ingeniería para mejorarle el contrato y hasta extenderlo, a pesar que vence a finales de junio de 2030.

Julián Álvarez nada menos que dos años con la camiseta rojiblanca, con 49 goles en 106 partidos. Los más trascendentales fueron ante el Real Madrid (5) y Barcelona (4). Además, de tener una gran performance en la Champions League con 10 tantos.

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