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Brasil viajó al Mundial 2026 con una despedida especial: la "bendición" al avión

La Selección de Brasil viajó rumbo a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 y tuvo una despedida especial.

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 Brasil comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026 con una ceremonia que no pasó inadvertida. Antes de emprender el vuelo hacia Estados Unidos, la delegación recibió un tradicional reconocimiento aeroportuario.

Mientras el avión avanzaba por la pista antes de despegar, dos camiones de bomberos ubicados a ambos lados generaron enormes columnas de agua que formaron un arco. 

Se trata de una ceremonia habitual dentro del ámbito aeronáutico que suele utilizarse para despedir vuelos considerados especiales o para celebrar acontecimientos de gran relevancia.

Antes del estreno mundialista, Brasil afrontará un último amistoso frente a Egipto en Cleveland. 

Luego llegará el momento de enfocarse por completo en el debut en la Copa del Mundo ante Marruecos.

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