¡Alerta regional! Alarma sanitaria en Brasil por dos casos sospechosos de ébola

Las autoridades sanitarias de Brasil anunciaron este domingo que dos hombres con síntomas compatibles con el ébola se encuentran en aislamiento preventivo en San Pablo y Río de Janeiro, en momentos en que preocupa la propagación de un mortal brote del virus en África central.

Sin embargo, las evaluaciones técnicas oficiales indicaron que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo.

Casos bajo análisis y diagnósticos preliminares

En San Pablo, un hombre de 37 años que estuvo en la República Democrática del Congo (RDC) "presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso" de ébola, detalló en una nota la gobernación paulista.

El paciente está internado "en aislamiento" en el Instituto de Infectología Emílio Ribas. Aunque dio positivo por un caso grave de meningitis, "la investigación por ébola permanece en curso hasta la conclusión de los análisis específicos", precisó Rigiane de Paula, de la coordinación de control de enfermedades del estado.

Por su parte, en Río de Janeiro, la secretaría de salud estatal reportó el aislamiento de un hombre proveniente de Uganda que ingresó al país el pasado 22 de mayo con "síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea". La alcaldía carioca informó que el paciente dio positivo de malaria, pero aclaró que "el caso sigue en investigación".

El contexto del brote en África

La alarma en la región coincide con la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que declaró una emergencia de salud pública internacional ante el brote de una rara cepa de ébola llamada Bundibugyo, para la cual no existe vacuna ni tratamiento específico.

El virus se transmite a través de fluidos corporales o sangre de personas infectadas que ya presentan síntomas, con un periodo de incubación de hasta 21 días.

De acuerdo con el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA), ya se registraron más de 1.000 casos sospechosos y casi 250 fallecimientos en la RDC.

En tanto, Uganda confirmó nuevos contagios, elevando su total a nueve afectados y una víctima mortal debido a esta fiebre hemorrágica altamente contagiosa.