Epidemia de ébola: Congo elevó a 238 las muertes

La República Democrática del Congo confirmó que la cifra de fallecimientos bajo sospecha por el virus del Ébola aumentó a 238 en la región oriental de su territorio.

El dato central provisto por el Ministerio de la Comunicación detalla que el recuento oficial consolidado hasta el momento ya acumula 1.077 casos sospechosos.

La crisis sanitaria fue declarada formalmente como una "emergencia de salud pública de importancia internacional" por la Organización Mundial de la Salud, organismo que elevó a "muy alto" el nivel de riesgo para las naciones afectadas debido a las complejidades operativas en el terreno de control.

Fronteras cerradas en Uganda y expansión regional

La propagación de la cepa Bundibugyo -cuya tasa de letalidad se ubica entre el 30% y el 50% sin vacunas autorizadas- provocó una respuesta drástica en los países limítrofes.

El foco infeccioso detectado en la provincia de Ituri avanzó hacia Kivu del Norte y Kivu del Sur, logrando cruzar los límites limítrofes hasta alcanzar a la vecina Uganda.

En la capital ugandesa, Kampala, las autoridades sanitarias ratificaron la detección de siete contagios confirmados y el deceso de un ciudadano congoleño.

Ante este panorama epidemiológico, el gobierno de Uganda decretó la clausura temporal de todos sus pasos fronterizos con el territorio congoleño para contener el ingreso de vectores de contagio, mientras que otros diez países de la región de África subsahariana permanecen bajo estricta vigilancia por su proximidad geográfica.

La India pone a cuatro personas en cuarentena ante un caso sospechoso

El impacto de la epidemia africana generó los primeros protocolos de aislamiento preventivo en el continente asiático, específicamente en el estado de Gujarat, al oeste de la India.

Las alarmas locales se encendieron tras la hospitalización de un viajero procedente del país africano, identificado como Amuri Lokula, quien arribó a la ciudad de Bombay y manifestó cuadros febriles compatibles con la enfermedad.

"Se le ha puesto en cuarentena y se han enviado sus muestras de sangre para su análisis. Por el momento, no hay ningún diagnóstico confirmado", reportó el ministro de Salud de Gujarat, Praful Pansheriya.

La medida de bioseguridad oficial incluyó también el confinamiento estricto de otros tres individuos que mantuvieron contacto estrecho con el paciente: dos ciudadanos que compartieron el itinerario de viaje y el médico que realizó la primera atención clínica en la localidad de Vadodara, antes de derivar el caso hacia el Hospital Civil de Ahmedabad.