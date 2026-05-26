La OMS advirtió que la epidemia de ébola en África avanza rápido y hay alerta en Europa

La República Democrática del Congo se enfrenta a una epidemia de ébola "extremadamente grave y difícil", según advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó a la comunidad internacional que "por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", e instó a los países vecinos a tomar medidas urgentes ante la velocidad de propagación de la cepa Bundibugyo, para la cual no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados.

Inseguridad y falta de tratamientos en la región afectada

El foco del brote se localiza en la provincia de Ituri, en el noreste del país africano, una zona caracterizada por una profunda inestabilidad social y un incremento de los combates armados. Esta situación de conflicto, sumada a la desconfianza de la población local hacia las autoridades sanitarias, dificulta las tareas de contención de los equipos médicos enviados a las provincias orientales.

Hasta la fecha, la OMS ha confirmado 10 fallecimientos y mantiene bajo análisis un registro de 220 muertes sospechosas dentro del territorio congoleño.

Asimismo, en la vecina Uganda se reportó la muerte de una persona a causa de esta fiebre hemorrágica, lo que motivó a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a incluir a diez naciones de la región dentro del mapa de alto riesgo.

Activación del protocolo en Europa

La alarma sanitaria se extendió a Europa tras la llegada de dos cooperantes italianos procedentes de Uganda que presentaban cuadros de fiebre alta y vómitos.

Ante la compatibilidad de los síntomas con el virus, el Ministerio de Sanidad de Italia dispuso su traslado inmediato y aislamiento preventivo en el hospital Sacco de Milán, un centro de alta complejidad médica dotado con sistemas de biocontención para patologías infecciosas de alto riesgo.

Tras la realización de los estudios virológicos de rigor bajo el protocolo internacional, las autoridades sanitarias italianas confirmaron que los análisis de ambos pacientes dieron resultado negativo para ébola.

No obstante, las familias de los viajeros y otras personas procedentes de la zona de riesgo continúan bajo esquemas de vigilancia preventiva y monitoreo clínico.