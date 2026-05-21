Nueva cepa de Ébola: endurecen los controles en aeropuertos de Estados Unidos para evitar el ingreso

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron que el país reforzará las restricciones de viaje para evitar la entrada de la enfermedad del ébola, en medio de los actuales brotes en el este y centro de África.

A partir de esta jornada, todos los ciudadanos estadounidenses que regresen de áreas afectadas deberán ingresar por un único aeropuerto unificado.

Concentración de vuelos y detección mejorada

La medida establece que los pasajeros que lleguen desde la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su arribo deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles. Allí se someterán a una detección médica pública mejorada.

Los organismos sanitarios y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional aplicarán estas revisiones exhaustivas en respuesta al brote.

Asimismo, se implementarán restricciones de ingreso para los portadores de pasaportes extranjeros que hayan estado en las naciones mencionadas o en Sudáfrica.

Las autoridades coordinarán acciones con las aerolíneas y socios internacionales para identificar a viajeros expuestos al virus del ébola, específicamente la cepa Bundibugyo.

De todas formas, la agencia aclaró que "el riesgo inmediato para el público estadounidense en general sigue siendo bajo en este momento".

Estado del brote y falta de vacunas

Según los datos provistos por los centros de salud a través de un cable de la agencia Xinhua, actualmente no existe una vacuna aprobada contra la variante Bundibugyo, por lo que el tratamiento médico consiste principalmente en cuidados paliativos.

Hasta el momento se registran 11 casos confirmados y 336 sospechosos, incluyendo 88 decesos, en la República Democrática del Congo, además de dos casos confirmados y un fallecimiento en Uganda.