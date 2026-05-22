La OMS elevó a "muy alto" el riesgo por la epidemia de ébola en el Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dispuso incrementar al nivel máximo la calificación de riesgo epidemiológico nacional en la República Democrática del Congo tras constatar una aceleración en la velocidad de contagios de ébola.

La autoridad sanitaria internacional confirmó 82 casos positivos y siete decesos oficiales, al tiempo que mantiene bajo estricta vigilancia médica a cerca de 750 pacientes sospechosos y analiza otras 177 muertes potencialmente vinculadas a la enfermedad.

El director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisó que la reconfiguración técnica sitúa la peligrosidad en una escala de "muy alto" en el territorio congoleño, manteniendo una categorización de "alto" para la región de África Central y de "bajo" en el orden global.

La dispersión geográfica del virus se localiza principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

El conflicto armado como barrera sanitaria

El control de la epidemia enfrenta severas dificultades operativas debido a que el epicentro del brote coincide con las líneas de combate de la guerra civil.

El territorio afectado se encuentra bajo la disputa armada entre las fuerzas militares gubernamentales y las milicias del grupo M23, una organización que cuenta con el respaldo estratégico de Ruanda y que ejerce el control territorial de vastas extensiones rurales y urbanas desde el año 2021.

La situación de violencia e inestabilidad institucional forzó el desplazamiento masivo de miles de civiles, quienes habitan en campamentos precarios que carecen de infraestructura de saneamiento y centros asistenciales adecuados.

Este escenario de hacinamiento y vulnerabilidad logística incrementa de forma exponencial las probabilidades de dispersión del agente patógeno entre las poblaciones refugiadas.

Resistencia comunitaria y tratamientos preventivos

Las barreras para erradicar el virus no son únicamente de carácter militar, sino también culturales.

En la localidad de Rwampara, un grupo de manifestantes perpetró un ataque incendiario contra una unidad de aislamiento médico luego de que las autoridades sanitarias impidieran a una familia retirar el cuerpo de un fallecido para realizar los ritos fúnebres tradicionales, los cuales constituyen uno de los principales vectores de contagio debido a la alta carga viral que conservan los restos humanos.

Frente a la complejidad del panorama, los equipos científicos del organismo evalúan la implementación de protocolos terapéuticos de emergencia para interrumpir la cadena de transmisión en las comunidades afectadas.

"Creemos que un antiviral llamado Obeldesivir podría administrarse a los contactos; esto evitaría que dichos contactos -en caso de haber sido infectados por el virus- desarrollen la enfermedad", detalló la científica jefa de la organización, la doctora Sylvie Briand, respecto a las herramientas farmacológicas en fase de evaluación.