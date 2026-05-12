La OMS advirtió que espera "más casos" de hantavirus y encendió las alarmas

La Organizaciíon Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que espera "más casos" de hantavirus en los próximos días porque hubo "muchas interacciones" en el crucero MV Hondius, en el que murieron tres personas producto de la enfermedad.

Lo hizo a través del director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa que brindó junto al presidente de España, Pedro Sánchez.

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Ghebreyesus, al analizar lo ocurrido en el buque MV Hondius, que partió de Tierra del Fuego el 1 de abril pasado y llegó a Canarias el domingo último, advirtió: "Esperaríamos que haya más casos precisamente porque, durante ese tiempo, no había medidas preventivas".

No obstante, aseguró que "nada apunta a un brote mayor", aunque manifestó que "la situación puede cambiar".

El director general de la OMS argumentó que "hubo muchas interacciones en el barco", para luego recomendar una supervisión estricta de todos los pasajeros ya sea en sus respectivos hogares o en una instalación de cuarentena.

Además, pidió que se considere como fecha de inicio de la cuarentena el 10 de mayo y, de finalización, el 21 de junio.

"Espero que sigan los consejos y recomendaciones que estamos dando", enfatizó Ghebreyesus en la rueda de prensa, consignada por el diario español ABC.

Asimismo, apeló a la buena voluntad al recordar que la OMS no puede obligar a los Gobiernos de los países a cumplir esas indicaciones.

¿Qué dijo el presidente de España?

A su turno, el presidente de España remarcó que recibir al crucero era un "imperativo moral" además de legal.

"En momentos como estos debemos sentir el orgullo de ser españoles", sostuvo Sánchez, al tiempo que señaló que "España siempre cumple".

"El operativo ha sido un éxito gracias al buen hacer de 400 profesionales", finalizó el presidente del país europeo.