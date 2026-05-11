El director de la OMS aseguró que el crucero con casos de hantavirus "no es otro Covid"

Tras el brote de hantavirus detectado en un crucero, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, buscó llevar tranquilidad a la población de Tenerife y aseguró que"esto no es otro Covid".

En esa línea, el titular de la OMS reconoció la preocupación generada por el operativo sanitario desplegado alrededor del barco MV Hondius. "Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra ‘brote' o ‘epidemia' afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo", expresó a través de una carta pública dirigida a los habitantes de la isla española .

Tedros explicó que el brote corresponde a la cepa Andes del hantavirus y confirmó que hasta el momento se registraron tres personas fallecidas. No obstante, aclaró que actualmente no hay pasajeros con síntomas a bordo y que la situación permanece bajo monitoreo permanente de las autoridades sanitarias.

Los pasajeros del crucero MV Hondius fueron asistidos bajo un estricto protocolo de seguridad tras detectarse el brote de hantavirus.

El funcionario indicó que entre las principales medidas adoptadas por el gobierno de España se encuentra la organización de un operativo especial para trasladar y repatriar a los pasajeros sin contacto con la población local. El desembarco del crucero fue programado en el puerto industrial de Granadilla, una zona alejada de sectores residenciales y turísticos.

Además, las autoridades implementaron estrictos protocolos sanitarios y corredores de circulación controlados para evitar posibles riesgos epidemiológicos. El objetivo del operativo es garantizar el aislamiento preventivo de los viajeros y minimizar cualquier posibilidad de propagación del virus.

Tedros también destacó la decisión del gobierno español de recibir la embarcación y calificó la medida como "un acto de solidaridad y deber moral". En ese sentido, valoró el trabajo coordinado entre los equipos médicos, autoridades portuarias y organismos internacionales que participan del procedimiento.

Finalmente, confirmó que viajará personalmente a Tenerife para acompañar el operativo sanitario y respaldar a los trabajadores involucrados. "Los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad", sentenció.