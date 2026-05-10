Identificaron al "paciente cero" del brote de hantavirus en el crucero: quién era y cómo contrajo la enfermedad

El misterio sobre el origen del letal brote de hantavirus en el crucero MV Hondius parece haber llegado a su fin: las autoridades sanitarias identificaron como "paciente cero" a Leo Schilperoord, un reconocido biólogo y ornitólogo neerlandés de 70 años, quien falleció a bordo de la embarcación tras iniciar una travesía que terminó en tragedia.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que Schilperoord contrajo el virus en Argentina, específicamente durante una jornada de observación de aves carroñeras en el basural municipal de Ushuaia.

Leo Schilperoord y su esposa visitaron un basural en Argentina.

El biólogo viajaba junto a su esposa, Mirjam Schilperoord-Huisman (69), en lo que debía ser una aventura de cinco meses por Sudamérica.

El cronograma del horror comenzó el 6 de abril, cinco días después de que el buque zarpara desde Tierra del Fuego con destino a Cabo Verde.

Schilperoord presentó un cuadro de fiebre alta, cefalea, dolor abdominal y un acelerado deterioro general. Finalmente, falleció el 11 de abril en alta mar.

La tragedia alcanzó también a su esposa, quien desembarcó el 24 de abril en la isla de Santa Elena tras convivir dos semanas con el cuerpo de su marido a bordo. Mirjam comenzó a manifestar síntomas poco después y murió el 26 de abril en un hospital de Johannesburgo, Sudáfrica.

Hasta el momento, el balance sanitario del MV Hondius es crítico. Hay tres fallecimientos confirmados: El matrimonio neerlandés y una pasajera alemana.

Son siete los contagios totales detectados mediante protocolos de monitoreo internacional. En tanto, un ciudadano británico se encuentra en estado crítico, quien permanece en terapia intensiva en Sudáfrica.

Operativo de evacuación





Este domingo, el puerto de Granadilla de Abona (España) se convirtió en el escenario de un despliegue sanitario sin precedentes. Las autoridades españolas iniciaron la evacuación de los pasajeros que permanecían aislados en el buque.

Cerca de las 9:40 de la mañana, un remolcador trasladó al primer contingente hacia el muelle Ribera. Entre los evacuados se encuentran ocho ciudadanos españoles que llevaban casi un mes confinados a bordo.

Los pasajeros españoles partieron hacia Madrid desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

Bajo la supervisión de la Sanidad Exterior y con apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), los pasajeros fueron trasladados en cápsulas de seguridad hacia el aeropuerto de Tenerife Sur para abordar un vuelo directo a Madrid.

La ministra de Sanidad de España, Mónica García, confirmó en las últimas horas que "todos los españoles están asintomáticos". Por otra parte, aseguró que "el mecanismo está funcionando con toda la normalidad".

Tras la salida de los ciudadanos españoles, el operativo continuó con el desembarco de pasajeros franceses, quienes ya despegaron rumbo a su país de origen. Según fuentes oficiales, el procedimiento se agilizó tras las primeras maniobras.

Para el resto de la jornada, se esperan vuelos de repatriación destinados a Turquía, Países Bajos, Canadá y Estados Unidos, mientras el MV Hondius permanece bajo estricta vigilancia epidemiológica.