Hantavirus en el crucero: España inicia la evacuación de los pasajeros

El Gobierno de España confirmó que este domingo se pondrá en marcha el operativo de evacuación y repatriación para los pasajeros y la tripulación del MV Hondius, el crucero que permanece en alerta sanitaria internacional tras detectarse un brote de hantavirus.

Cabe destacar que la embarcación, que inició su travesía en abril desde Buenos Aires llegará en las primeras horas de la mañana al archipiélago de las Canarias.

El Gobierno español confirmó que el domingo se realizará la evacuación del crucero.

Según detalló el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el plan se adelantó 24 horas respecto a lo previsto inicialmente. "El mismo domingo ya contaremos con aeronaves listas para que las personas puedan comenzar el regreso a sus países de origen", explicó.

Un desembarco bajo estrictos protocolos

Para evitar riesgos de contagio en tierra firme, las autoridades españolas determinaron que el crucero no amarrará directamente en el puerto de Granadilla (Tenerife). En su lugar, el buque permanecerá fondeado en las proximidades y los 150 ocupantes serán trasladados a la costa mediante embarcaciones de menor porte.

Desde allí, se iniciará un "corredor sanitario" que incluye traslados en colectivos hacia aeropuertos cercanos bajo protocolos internacionales. Virginia Barcones, secretaria general de Protección Civil, llevó tranquilidad al informar que los pasajeros que permanecen a bordo se encuentran asintomáticos, por lo cual no requerirán traslados de complejidad médica, aunque sí un monitoreo constante.

La alarma sobre el MV Hondius escaló a nivel global luego de confirmarse el fallecimiento de tres personas que habían formado parte de la expedición. La sospecha de un brote de hantavirus obligó a extremar medidas, incluyendo el desembarco de emergencia de otros tres pacientes esta semana en Cabo Verde, antes de que el buque pusiera rumbo definitivo hacia las costas españolas frente a África.

La ministra de Sanidad, Mónica García, destacó que todos los pasajeros serán derivados a transportes colectivos específicos para su repatriación, garantizando el cumplimiento de las normativas de salud pública vigentes para estos casos de emergencia epidemiológica.