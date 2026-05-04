Confirman la presencia de un argentino en el crucero afectado por hantavirus en el que murieron 3 personas

La preocupación internacional crece en torno al brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, luego de que la empresa Oceanwide Expeditions ratificara la presencia de al menos un ciudadano argentino entre los 149 pasajeros a bordo.

La embarcación permanece bajo estricta vigilancia sanitaria tras confirmarse un brote de hantavirus que ya se cobró la vida de tres personas y mantiene a otros tripulantes en estado reservado.

El buque, que inició su travesía el pasado 20 de marzo desde el puerto de Ushuaia, transporta a una población multicultural de 23 nacionalidades.

Según el desglose oficial de la compañía, además del argentino, el pasaje incluye a 38 filipinos, 23 británicos, 17 estadounidenses, 14 españoles y un ciudadano guatemalteco, entre otros.

Trágico saldo y evacuaciones de emergencia

La emergencia médica escaló rápidamente tras el deceso de un matrimonio de origen neerlandés y un ciudadano alemán. Asimismo, la firma informó que un pasajero británico debió ser evacuado de urgencia hacia Sudáfrica para recibir tratamiento especializado.

La situación clínica a bordo sigue siendo delicada. Hay dos tripulantes afectados: un ciudadano británico y un neerlandés presentan cuadros respiratorios agudos. Uno de los trabajadores se encuentra en estado grave y requiere "atención médica urgente".

En tanto, se confirmó que al menos uno de los contagios corresponde a hantavirus, una enfermedad viral transmitida principalmente por el contacto con secreciones de roedores (orina, heces o saliva).

Tras haber visitado puntos estratégicos como la Antártida, las Islas Malvinas y las Islas Georgias del Sur, el MV Hondius se encuentra actualmente detenido frente a Praia, en Cabo Verde.

Los siguientes pasos

Las autoridades locales, bajo un estricto protocolo de prevención, han denegado el desembarco de la totalidad de los ocupantes hasta que se garantice la seguridad sanitaria.

"Se están realizando los preparativos para una posible repatriación médica y los siguientes pasos", comunicaron desde Oceanwide Expeditions. Sin embargo, aclararon que cualquier movimiento depende de la coordinación con las autoridades de salud internacionales.

Actualmente, se analiza el traslado de la embarcación hacia España, donde se facilitarían las tareas de evacuación y los controles epidemiológicos definitivos.

Pese a la gravedad del brote dentro de la nave, los expertos sostienen que el riesgo para la población general en tierra firme permanece bajo.