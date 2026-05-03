Tres personas murieron en un crucero que partió de Ushuaia: investigan posible brote de hantavirus

Al menos tres personas fallecieron a bordo de un crucero que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde y se investiga si se debió a un posible brote de hantavirus.

El trágico hecho ocurrió en el buque MV Hondius, una embarcación de expedición polar que transportaba cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya confirmó que al menos uno de los casos fue diagnosticado como hantavirus y existen otros cinco pasajeros bajo sospecha de haber contraído la infección. "De los seis afectados, tres han muerto y uno permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica", precisó la organización en declaraciones a AFP.

El brote fue detectado inicialmente por las autoridades sanitarias sudafricanas, que identificaron una "enfermedad respiratoria aguda grave" entre los pasajeros. El primer caso reportado fue el de un hombre de 70 años quien comenzó a presentar síntomas durante el viaje y falleció en el barco. Su cuerpo fue desembarcado en la isla de Santa Elena, territorio británico en el Atlántico sur.

En tanto, su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada en estado crítico a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. El tercer deceso ocurrió a bordo del MV Hondius y el cuerpo seguiría en la embarcación que este domingo se encontraba cerca del puerto de Praia, en Cabo Verde, de acuerdo con plataformas de seguimiento marítimo.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados, sus excrementos, orina, mordeduras o la inhalación de polvo contaminado. Puede provocar cuadros graves que afectan los pulmones y otros órganos.

Aunque el contagio entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre la peligrosidad de la infección debido a su alta tasa de mortalidad.