Horror en Tierra del Fuego: cómo se desató el brote de hantavirus que mató a tres personas en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue de cerca el brote de hantavirus detectado en el buque MV Hondius, operado por la compañía Oceanwide Expeditions, que partió desde Tierra del Fuego.

Hasta el momento, se confirmaron tres fallecimientos vinculados, mientras que el navío permanece apostado frente a las costas de Cabo Verde, en el continente africano, a la espera de recibir las autorizaciones sanitarias.

"No hay evidencia epidemiológica", señalaron desde la OMS tras el primer deceso registrado que corresponde a un pasajero de 70 años que manifestó sintomatología durante la navegación.

Tras su fallecimiento a bordo, sus restos fueron trasladados a Santa Elena. Luego, su esposa, de 69 años, fue evacuada hacia Johannesburgo, Sudáfrica, donde murió en un centro de salud. Ambos eran oriundos de los Países Bajos.

El hantavirus se transmite hacia los seres humanos a través del contacto directo con excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

La tercera víctima fatal permanece a bordo del buque. En paralelo, un ciudadano de nacionalidad británica se encuentra internado en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

La empresa naviera informó que otros dos miembros de la tripulación presentan síntomas urgentes y tuvieron que recibir asistencia médica.

Hantavirus: los síntomas que afectaron a los pasajeros del crucero

El hantavirus es una enfermedad zoonótica viral grave. Su transmisión principal hacia los seres humanos ocurre por el contacto directo con excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

En Argentina, el vector identificado es el roedor perteneciente al género Oligoryzomys, conocido como ratón colilargo. De acuerdo con las especificaciones de la OMS, el virus puede derivar en afecciones respiratorias severas.

Aunque el mecanismo de contagio más frecuente es el ambiental, variantes como el virus Andes poseen la capacidad de transmitirse de persona a persona. Esto incrementa la complejidad de los protocolos de aislamiento en espacios confinados como embarcaciones.

El cuadro clínico inicial del hantavirus se caracteriza por un síndrome febril que incluye temperaturas superiores a los 38°C, mialgias, cefalea y trastornos gastrointestinales.

En fases avanzadas, la patología puede progresar hacia un síndrome cardiopulmonar, manifestando dificultad respiratoria aguda y compromiso del sistema hemodinámico del paciente.

Ante la vinculación del buque con su puerto de origen, el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego emitió un comunicado en el cual sostuvo que "no existe evidencia epidemiológica que vincule a la provincia con casos confirmados asociados a este evento".

Las autoridades de la provincia destacaron que no hay registros de hantavirus en Tierra del Fuego. Precisaron que las zonas endémicas en la región patagónica se localizan en los sectores cordilleranos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, donde el hábitat del vector es prevalente.

El crucero no tiene permiso de desembarco en Cabo Verde

El MV Hondius se encuentra todavía frente al archipiélago de Cabo Verde sin el permiso necesario para que los pasajeros desciendan a tierra. La administración de Oceanwide Expeditions comunicó que las autoridades locales no han otorgado todavía las autorizaciones para realizar pruebas médicas ni para el traslado de los afectados a centros de salud locales.

La falta de acceso a instalaciones hospitalarias en la costa africana dificultó la logística de asistencia sanitaria para los tripulantes que presentan sintomatología activa.

Personal médico de Cabo Verde realizó una inspección a bordo para evaluar la condición de dos personas con síntomas compatibles. No obstante, la decisión sobre su evacuación hacia centros asistenciales permanece en suspenso, mientras el gobierno de los Países Bajos gestiona la repatriación de sus ciudadanos afectados.

En tanto, la OMS confirmó que, además de los fallecidos, existen al menos cinco casos sospechosos en estudio. "Se están llevando a cabo investigaciones detalladas, incluidas pruebas de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Se está brindando atención médica y apoyo a los pasajeros y la tripulación", señaló el organismo.

A pesar de la gravedad de los casos registrados en el crucero, la OMS calificó el riesgo para la población general como bajo. El organismo instó a evitar situaciones de pánico y señaló que, por el momento, no se han emitido recomendaciones de restricciones globales a los viajes internacionales.