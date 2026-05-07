Video: así el capitán del crucero anunció a los pasajeros la muerte por hantavirus

La difusión de un video grabado en el salón principal del crucero de lujo MV Hondius puso bajo la lupa la gestión sanitaria de la empresa Oceanwide Expeditions, en medio del brote de hantavirus que se registró dentro del barco.

En las imágenes, que se viralizaron por las redes sociales, se observa al capitán del buque informar la muerte de un pasajero neerlandés de 70 años, calificando el hecho como un fallecimiento por "causas naturales" y descartando cualquier peligro para el resto de los tripulantes.

"Es mi triste deber informarles que uno de nuestros pasajeros falleció repentinamente anoche. Por trágico que sea, creemos que se debió a causas naturales", se escucha decir al capitán frente a una audiencia silenciosa. Con el objetivo de evitar el pánico a bordo, el oficial aseguró en aquel momento que, según el criterio médico, los problemas de salud de la víctima "no eran infecciosos".

De la "tranquilidad" a la emergencia sanitaria





Las palabras del capitán, que buscaban ratificar que el barco era un entorno "seguro", contrastan drásticamente con la realidad epidemiológica que se conoció semanas después. El pasajero fallecido había presentado síntomas compatibles con hantavirus -fiebre, dolores de cabeza y diarrea- desde el 6 de abril, apenas cinco días después de que el crucero zarpara del puerto de Ushuaia.

La situación tomó un giro dramático cuando el propio médico de a bordo, un profesional de nacionalidad británica que inicialmente había avalado la teoría de las causas naturales, debió ser evacuado en estado crítico tras contraer la enfermedad.

Este hecho confirmó que el virus estaba circulando entre los pasajeros, echando por tierra las garantías de seguridad que la capitanía había brindado al inicio de la travesía.

La controversia escala ya que el brote fue identificado como la variante Andes, la única capaz de transmitirse de persona a persona. Expertos en infectología cuestionan ahora si el mensaje de "calma" del capitán retrasó las medidas de aislamiento necesarias para evitar que el virus se propagara durante el trayecto por el Atlántico Sur.

Actualmente, el MV Hondius se dirige hacia Tenerife, donde se espera un desembarco bajo estrictos protocolos de bioseguridad. La fiscalía y organismos internacionales de salud podrían iniciar investigaciones sobre la responsabilidad de la línea de cruceros al desestimar tempranamente los riesgos infecciosos.