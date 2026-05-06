Confiman un nuevo contagio de hantavirus en Bariloche: hay una familia aislada por prevención

Un hombre de 45 años se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche, Río Negro, luego de dar positivo por hantavirus. El caso se confirmó en medio del revuelo internacional por el brote de la enfermedad a bordo de un crucero que zarpó desde la provincia de Tierra del Fuego.

El paciente se encuentra en el Área de Cuidados Intermedios, bajo monitoreo constante por posibles complicaciones respiratorias. Los médicos del centro de salud aseguraron que su estado es estable.

El hombre ingresó a la guardia el domingo pasado, con un cuadro febril, mialgia y trastornos gastrointestinales. Ante la sintomatología compatible con una zoonosis, el equipo médico activó el protocolo de sospecha de hantavirus, para luego confirmar el diagnóstico a través de un análisis de laboratorio.

Este miércoles se confirmó la evacuación de tres infectados por hantavirus del crucero que partió desde Tierra del Fuego.

La Unidad de Epidemiología del hospital inició de inmediato la investigación para determinar el origen del contagio. Según se informó, el paciente regresó recientemente de un viaje a las provincias de Salta y Jujuy, territorios donde el virus tiene presencia endémica por cepas vinculadas a roedores locales.

Por su parte, Rodrigo Bustamante, referente del área de Epidemiología del hospital, señaló que el diagnóstico inicial se basó en indicadores hematológicos y hallazgos en la radiografía de tórax.

El especialista precisó que el origen del contagio es una variable determinante para la gestión de las medidas sanitarias preventivas. En la región patagónica predomina la cepa Andes, la cual puede transmitirse de persona a persona.

Por el contrario, las variantes que circulan en el Noroeste Argentino (NOA) no cuentan con evidencia documentada de contagio interhumano, lo que alteraría el seguimiento de los contactos.

A pesar de que el paciente realizó tareas de desmalezamiento en Bariloche semanas atrás, el período de incubación -que oscila entre pocos días y un mes- sugiere que el contagio ocurrió durante su estancia en el norte del país.

No obstante, por precaución, las autoridades sanitarias ordenaron el aislamiento de su familia.

En tanto, el paciente atraviesa su quinto día de evolución sintomática, fase que es la etapa crítica de la enfermedad. Bustamante manifestó: "Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar".

Según indicó el profesional de salud, la variante presente en el norte del país suele manifestarse con mayor frecuencia, aunque estadísticamente presenta una menor tasa de letalidad en comparación con la cepa del sur.

Para obtener una confirmación definitiva sobre la cepa, las muestras biológicas fueron derivadas al Instituto Malbrán en la Ciudad de Buenos Aires. El resultado permitirá ratificar si el caso debe ser tratado bajo las normas de transmisión ambiental o de transmisión interhumana.

Este diagnóstico representa el tercer caso confirmado de hantavirus en la región cordillerana en lo que va del año. Los antecedentes previos incluyen un paciente en El Bolsón que logró recuperarse satisfactoriamente y el fallecimiento de un efectivo policial de 39 años ocurrido durante el verano.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud provincial mantiene la vigilancia en zonas rurales y periurbanas para detectar de forma temprana posibles nuevos focos de infección.