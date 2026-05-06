Hantavirus en el crucero: evacuaron de urgencia a tres infectados y hay preocupación

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que había partido de Tierra del Fuego y en el que murieron tres personas producto de la enfermedad, forzó este miércoles la evacuación urgente de tres individuos infectados frente a las costas de Cabo Verde, tras la negativa de las autoridades locales y de las Islas Canarias de permitir el amarre del buque.

Todos los pasajeros y los tripulantes del crucero son actualmente asintomáticos, informó la ministra de Sanidad de España, Mónica García.

Todos los detalles en la pantalla de Crónica, EN VIVO

En una rueda de prensa, la funcionaria precisó que tres pacientes, entre ellos el médico de la embarcación -un ciudadano neerlandés de 41 años- fueron evacuados a Países Bajos para recibir el tratamiento correspondiente. Los otros dos enfermos son un pasajero británico (56) y una mujer de nacionalidad alemana (65).

"Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus", precisó el Ministerio de Sanidad de España en su cuenta de la red social X.

Variante "Andes" de hantavirus: el contagio de persona a persona

Por su parte, la directora de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, advirtió que, en el caso del crucero MV Hondius, se trabaja con la hipótesis de que hubo transmisión "persona a persona". Lo hizo este martes en una rueda de prensa consignada por el diario español El País. Y la información fue confirmada este miércoles.

El hantavirus es un patógeno típico de los roedores que puede transmitirse al ser humano a través de la inhalación de partículas provenientes de la saliva, la orina y las heces de animales infectados.

El contagio de persona a persona sólo se demostró en una cepa del virus de las 24 registradas en humanos, en la variante "Andes".

Esa cepa fue detectada en 1996 en Argentina y es predominante en algunas zonas del país, además de que se trata de una de las variantes más mortales.

En Argentina, la tasa de letalidad promedio de los últimos años rondó el 18,5%. Históricamente, incluso, la mortalidad de esta cepa se ubicó entre el 30% y el 50%.

La variante "Andes" es la principal responsable del Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile.