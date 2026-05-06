Variante "Andes" de hantavirus: síntomas y tratamiento de la única cepa de esta enfermedad que es transmisible entre humanos y causó tres muertes en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso el foco en la variante "Andes" del hantavirus tras la aparición de un brote en el crucero MV Hondius, que partió de Argentina con destino a Canarias y en el cual murieron tres personas producto de la enfermedad causada por el patógeno, mientras que al menos otras cuatro registraron síntomas.

El hantavirus es un patógeno típico de los roedores que puede transmitirse al ser humano a través de la inhalación de partículas provenientes de la saliva, la orina y las heces de animales infectados.

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El contagio de persona a persona sólo se demostró en una cepa del virus de las 24 registradas en humanos, en la variante "Andes".

Esa cepa fue detectada en 1996 en Argentina y es predominante en algunas zonas del país, además de que se trata de una de las variantes más mortales.

En Argentina, la tasa de letalidad promedio de los últimos años rondó el 18,5%. Históricamente, incluso, la mortalidad de esta cepa se ubicó entre el 30% y el 50%.

La variante "Andes" es la principal responsable del Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile.

Por su parte, la directora de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, advirtió que, en el caso del crucero MV Hondius, se trabaja con la hipótesis de que hubo transmisión "persona a persona". Lo hizo este martes en una rueda de prensa consignada por el diario español El País.

Síntomas de la variante "Andes" de hantavirus



La enfermedad se manifiesta inicialmente a través de una fase febril, que puede confundirse fácilmente con un cuadro gripal severo. Durante ese período, que surge tras una incubación de entre una y ocho semanas, los afectados experimentan fiebre alta, escalofríos y cefaleas intensas.

Sin embargo, el rasgo distintivo de la variante "Andes" es la presencia de mialgias agudas, con dolores musculares localizados principalmente en la zona lumbar y en los muslos, acompañados por trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal.

Esa etapa inicial es crítica, ya que suele preceder a una descompensación súbita que puede comprometer la vida del paciente en cuestión de pocas horas.

El cuadro puede evolucionar rápidamente hacia el SCPH, una fase donde la dificultad respiratoria se vuelve el síntoma predominante.

El hantavirus es un patógeno típico de los roedores (Archivo/CONICET).

Tratamiento de la variante "Andes" de hantavirus



En la actualidad, la medicina no cuenta con una vacuna preventiva ni con un fármaco antiviral específico que haya demostrado eficacia absoluta para curar la infección por la variante "Andes".

Por ese motivo, el tratamiento se centra exclusivamente en el soporte de las funciones vitales del organismo.

La hospitalización temprana se erige como el factor determinante para la supervivencia.

El paciente, una vez ingresado, suele ser derivado a salas de terapia intensiva para recibir asistencia respiratoria mecánica, además de un monitoreo hemodinámico constante que permita estabilizar la presión arterial y la función cardíaca.

Para los casos de insuficiencia respiratoria extrema, los centros de salud de alta complejidad recurren a la Oxigenación por Membrana Extracorpórea (conocida como ECMO, por sus siglas en inglés), una tecnología que permite oxigenar la sangre fuera del cuerpo mientras los pulmones intentan recuperarse del daño provocado por el virus.

El resto del esquema terapéutico se completa con el uso de medicamentos paliativos para controlar la fiebre y el dolor.

Los especialistas insisten en que, ante la aparición de los primeros síntomas, la consulta médica urgente es la única herramienta efectiva para mejorar el pronóstico frente a esta patología.