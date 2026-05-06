Ante el diagnóstico de hantavirus, Argentina asiste a países europeos con insumos

El Ministerio de Salud de la Nación activó mecanismos de cooperación internacional para combatir un brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius.

Desde el primer caso a hoy, se confirmaron ocho contagios y tres fallecimientos entre tripulantes y pasajeros.

Debido a que se identificó la variante Andes -con circulación exclusiva en la Patagonia argentina y el sur de Chile-, el país enviará insumos críticos a España, Países Bajos, Reino Unido, Sudáfrica y Senegal para realizar diagnósticos precisos.

Cooperación técnica del ANLIS-Malbrán

La asistencia, canalizada a través de la ANLIS-Malbrán, consiste en el envío de ARN del virus Andes y placas de ELISA sensibilizadas.

Estos materiales permitirán a los laboratorios internacionales realizar cerca de 2.500 determinaciones diagnósticas para detectar anticuerpos y presencia del virus en humanos. Argentina también proveerá guías de tratamiento y protocolos clínicos basados en su experiencia con esta cepa específica.

Investigación epidemiológica en curso

En el frente interno, las autoridades sanitarias reconstruyen el itinerario de los ciudadanos holandeses identificados como los casos índice.

El recorrido previo al embarque el 1° de abril incluyó trayectos por Neuquén, Mendoza, Misiones y Ushuaia, además de pasos por Chile y Uruguay. Equipos técnicos se trasladarán a Tierra del Fuego para capturar y analizar roedores, buscando determinar si el contagio ocurrió en territorio nacional.

Hasta la fecha, no se han reportado casos secundarios dentro del país. La cartera sanitaria mantiene la vigilancia intensificada y el monitoreo permanente:

"Este trabajo permite consolidar la respuesta sanitaria, fortalecer la cooperación técnica y avanzar en la identificación del origen del brote", señalaron fuentes oficiales desde el Ministerio de Salud.